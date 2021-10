The Flash 8, arrivano gli stivali dorati! Guardate il nuovo costume di Grant Gustin

L'evento virtuale DC FanDome ha finalmente avuto inizio, e una delle prime novità annunciate durante l'evento è stato il nuovo costume di Grant Gustin in The Flash 8, con tanto di stivali dorati.

Ci è voluto quasi un decennio, ma finalmente sono arrivati.

Di cosa stiamo parlando? Ma degli stivali dorati di Flash, naturalmente.

L'interprete di Barry Allen sul piccolo schermo, Grant Gustin, li attendeva da tempo, e ora avremo davvero modo di vederli, come annunciato anche da Iris West-Allen in persona, Candice Patton.

Nell'ottava stagione di The Flash Barry Allen avrà un costume estremamente fedele a quello dei fumetti, anzi, il più fedele finora a detta di Gustin, e in gran parte è merito delle calzature che sono state mostrate per la prima volta in apertura del DC FanDome e che potete ammirare anche in calce alla notizia.

The Flash 8 si aprirà con un evento speciale in 5 episodi intitolato Armageddon, ovvero un gruppo di episodi che "non sarà un crossover vero e proprio, ma avrà delle vibe da crossover", e nel quale vedremo una miriade di eroi e villain, incluso il Despero di Tony Curran in una versione mai vista prima.

L'ottava stagione di The Flash debutterà il 16 novembre sul network americano The CW.