The Flash 8: anche un'attrice di Supergirl si unisce al cast di Armageddon

Supergirl è giunto alla sua ultima stagione, e Melissa Benoist ha già detto addio alla sua Kara. Ma l'Arrowverse continuerà, e avremo l'opportunità di rivedere alcuni eroi. In "Armageddon", l'evento in cinque parti per la premiere dell'ottava stagione di The Flash, tornerà proprio una delle protagoniste du Supergirl: Alex Danvers, aka Sentinel.

Chyler Leigh si è detta felice di prendere parte al crossover, e ha dichiarato che Alex avrà un ruolo importante al suo interno, come le è stato assicurato da Eric Wallace, lo showrunner. Al suo fianco ci saranno anche i personaggi di Batwoman, The Atom, Black Lightning, Mia Queen, Ryan Choi, Eobard Thawne e Damien Darhk.

"Mi hanno chiesto se fossi interessata, e se volessi, sai, prenderne parte ed ero tipo, uh, certo che sì," ha dichiarato Leigh a The Wrap. "Sapevo di non aver finito con Alex o Sentinel. Avevo semplicemente quella sensazione, sai? Andando avanti, ero tipo 'E' solo che non sono... Non sono ancora pronta!'."

In merito al crossover è intervenuto anche lo showrunner Eric Wallace: "In poche parole, questi saranno gli episodi di The Flash più emozionanti di sempre. In più ci sono alcuni momenti davvero epici e grandi sorprese che aspettano i nostri fan. Le stiamo realizzando in modo che sia più grande e più audace dei nostri classici episodi di The Flash. Quindi sì, Armageddon e molto più di una storyline da graphic novel. Sarà un grande evento per i fan di The Flash e dell'Arrowverse, vecchi e nuovi. Onestamente non vedo l'ora che il pubblico veda cosa abbiamo in serbo."

Parole che creano grande curiosità. L'evento sarà trasmesso, con la prima delle sue cinque parti, dal 16 Novembre su The CW. Se volete saperne di più circa cast e sinossi, ecco alcune informazioni su Armageddon.