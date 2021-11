The Flash 8: Barry Allen sta per perdere il controllo nel trailer di Armageddon pt.2

Dopo aver rilasciato le foto del secondo episodio di The Flash 8, la CW ha rilasciato anche il trailer di Armageddon pt.2, l'evento crossover in 5 parti che vedrà Barry Allen pericolosamente messo alle strette e in difficoltà.

La quotidianità dell'eroe del Central City è stravolta dall'arrivo del misterioso personaggio di Despero dal futuro il quale gli comunica che le sue azioni saranno alla base della fine del mondo. Secondo questo inatteso villain infatti, il velocista scarlatto pian pianino perderà la propria sanità mentale, compiendo azioni terribili che causeranno non pochi problemi al nostro pianeta. Barry Allen è disposto a tutto pur di dimostrare l'infondatezza di queste parole.

Proprio per tentare di dimostrare la sua innocenza, il protagonista di The Flash chiede aiuto ad una vecchia conoscenza dell'Arrowerse, cioè Black Lightning, come abbiamo avuto modo di leggere nella sinossi ufficiale di Armageddon pt.2 che vi riproponiamo qui di seguito.

THE FLASH CHIEDE AIUTO A BLACK LIGHTNING: "Despero avverte Barry Allen sulle molte tragedie che gli accadranno e che potrebbero fargli perdere la testa, causando la fine del mondo, cioè l'Armageddon. Determinato a dimostrare che Despero si sbaglia, Barry cerca di provare in tutti i modi l'infondatezza delle sue parole, ma una rivelazione devastante di Iris lo mette in difficoltò e lo costringe a chiederel'aiuto di Black Lightning".

Cosa accadrà al nostro supereroe? Per scoprirlo, non ci resta che attendere.