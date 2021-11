The Flash 8, Brandon Routh: 'In Armageddon vedrete Ray nel ruolo di mentore'

Questa notte in America andrà in onda il primo episodio dell'ottava stagione di The Flash, nonché prima parte di Armageddon, l'evento speciale in cinque parti che vedrà tornare tanti volti familiari, e ne introdurrà di nuovi. Tra i primi avremo anche Brandon Routh con il suo Ray Palmer, che qui vedremo (anche) in veste di mentore.

In Armageddon il Team Flash dovrà infatti vedersela con un nuovo, formidabile nemico, il Despero interpretato da Tony Curran, che preannuncerà un'apocalisse di quelle che necessiterà la presenza di diversi eroi dell'Arrowverse per poterla fermare.

E tra coloro che risponderanno all'appello vi sarà anche Ray Palmer, lo scienziato supereroe interpretato da Brandon Routh, di ritorno sugli schermi dopo l'addio a Legends of Tomorrow.

"Ho fatto una bellissima chiacchierata con Eric Wallace, lo showrunner di The Flash, su come sarebbe stata la storia, e cosa sarebbe successo con Ray e The Atom" ha raccontato l'attore ai microfoni di Comicbook "E ho trovato tutto molto entusiasmante, perché era una celebrazione di Ray come personaggio. Sapere che non solo sarei stato una parte di questa storia, ma che si sarebbe continuato a raccontare il viaggio di Ray e anche un po' della storia di Nora attraverso di lui, il tutto con il massimo rispetto".

Ma in questo caso, come d'altronde è accaduto anche in passato sempre in The Flash, Ray avrà un ruolo particolare: "Spesso quando Ray si è visto in The Flash lo abbiamo visto nel ruolo di mentore, in un qualche modo insegnava sempre qualcosa a qualcuno. E credo sia un abito che gli si addice, e in cui riesce e sa di riuscire. Per Chester (Brandon McKnight) soprattutto, ricoprirà un po' quel ruolo".

"E non sta necessariamente tornando sul campo, ma da quando ha lasciato il Waverider, si sta dedicando maggiormente alla scienza. E quindi tornare e poter aiutare il Team Flash e Barry è magari un'opportunità per lui di smettere un attimo i panni dello scienziato [pur vestendoli] e tornare a essere The Atom, che è elettrizzante" ha poi concluso.

Abbiamo già potuto dare un primo sguardo a Brandon Routh nelle foto di Armageddon pt. 1 e nel trailer di Armageddon, ma dovremo attendere questa notte per scoprire cosa accadrà davvero nell'ottava stagione di The Flash.