The Flash 8, ci sarà un nuovo crossover nei prossimi episodi?

L'attesa per il ritorno di The Flash 8, dopo l'evento crossover dello scorso autunno, è ormai conclusa: il sesto episodio "Impulsive Excessive Disorder" debutterà domani sul network statunitense The CW, a pochi giorni dalla fine della stagione 7 di Legends of Tomorrow.

Dopo il suo debutto nel finale di Legends of Tomorrow 7, sembra che Booster Gold potrebbe ritornare presto ad apparire nell'Arrowverse! Nell'episodio andato in onda nei giorni scorsi la star di Scrubs, Donald Faison, ha fatto il suo ingresso nello show nei panni del viaggiatore del tempo già noto ai fan dei fumetti DC Comics.

Secondo la testata TVLine, però, sarebbe bene tenere gli occhi aperti in questa stagione 8 di The Flash, riguardo a "un personaggio che è stato appena introdotto in Legends of Tomorrow". Una stagione che si è aperta lo scorso autunno con un evento crossover in 5 episodi di The Flash, denominato Armageddon, e che sembra dunque possa proseguire su questa scia.

Alla rivelazione di TVLine, si aggiunge il fatto che la trama dei nuovi episodi di The Flash 8 parli apertamente di problemi da risolvere per (Jordan Fisher) e Nora (Jessica Parker Kennedy), relativi alle sequenze temporali. E quale miglior occasione per un nuovo crossover con protagonista la new entry di Legends of Tomorrow.

Il sesto episodio di The Flash 8 debutterà domani su The CW negli Stati Uniti: nell'attesa diamo un'ultima occhiata al trailer della stagione 8 di The Flash!