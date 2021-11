The Flash 8, la CW rilascia nuove immagini ufficiali di Armageddon pt. 2

The CW ha rilasciato nuove foto per Armageddon pt 2, il secondo episodio in arrivo dell'evento in cinque parti che dà il via all'ottava stagione della serie dedicata al velocista scarlatto. Già in precedenza l'emittente aveva rilasciato delle foto di questo episodio di The Flash e ora, ne abbiamo a disposizione altre.

L'episodio vedrà Despero avvertire The Flash delle numerose tragedie in arrivo per il velocista e soprattutto per la sua sanità mentale che sarà messa a dura prova. Dopo aver ricevuto una rivelazione devastante da Iris (Candice Patton), Barry Allen decide di chiedere aiuto ad un altro eroe per un consiglio: Black Lightning (Cress Williams) come potete vedere nella sinossi ufficiale dell'episodio, riportata qui di seguito.

THE FLASH CHIEDE AIUTO DA BLACK LIGHTNING - Despero (guest star Tony Curran) avverte The Flash (Grant Gustin) che grandi tragedie accadranno al velocista e gli faranno perdere la testa. Una volta che ciò accadrà, avrà inizio l'Armageddon. Determinato a smentire Despero si sbaglia, Barry si impegna a dimostrare la sua innocenza, ma una rivelazione devastante di Iris (Candice Patton) lo spinge al limite e lo manda a chiedere consiglio a Black Lightning (guest star Cress Williams). Menhaj Huda ha diretto l'episodio scritto da Jonathan Butler e Gabriel Garza.

In questi episodi vedremo vari supereroi dell'Arrowerse e Grant Gustin è convinto che l'incontro con Batwoman in Armageddon sorprenderà i fan. Voi vedrete questa nuova stagione di The Flash? Cosa ve ne pare? Ditecelo nei commenti.