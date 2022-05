The Flash 8, Danielle Panabaker sul finale di stagione: 'Sarà una cosa assurda'

Con l'arrivo del mese di maggio si avvicinano anche i season finale dei molte delle nostre serie preferite, e tra queste non può mancare The Flash 8. Ma Danielle Panabaker ci assicura che vedremo un finale di stagione coi fiocchi.

L'interprete di Caitlin Snow nello show più longevo dell'Arrowverse ha infatti chiacchierato di recente con TV Line, raccontando anche le sue sensazioni nel trovarsi davanti lo script dell'ultimo episodio dell'ottava stagione di The Flash.

"Non sono stata presente per tutto il tempo, ma stavo leggendo la sceneggiatura del finale, e non facevo altro che scuotere la testa e chiedermi come avremmo fatto a realizzarlo" ha ammesso l'attrice.

E un tale sentimento non può che essere stato amplificato dall'attuale contesto: "Era la prima opportunità che avevamo da due anni a questa parte di avere un grande finale, perché la sesta stagione è finita prima, e con l settima stavamo ancora avendo a che fare con le restrizioni per il COVID. Ma questo sarà davvero assurdo, con un sacco di volti familiari che saranno di ritorno... E come dice il detto, o lo fai bene o non lo fai per niente, e per questo ce l'hanno messa davvero tutta".

Gli ultimi episodi della stagione andranno in onda il prossimo giugno su The CW, e pare proprio che, come anticipato anche dallo showrunner Eric Wallace, assisteremo davvero ad altri grandi ritorni in The Flash 8.