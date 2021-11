The Flash 8, Eric Wallace: 'In Armageddon vedrete cose impensabili'

The Flash sta per tornare con Armageddon, l'evento in 5 episodi che dà il via all'ottava stagione della serie dell'Arrowverse. Queste puntate speciali ci permetteranno di ricontrare varie vecchie conoscenze e tra queste, ci saranno anche Reverse-Flash e Damien Darhk.

Proprio sulla loro apparizione si è espresso lo showrunner di The Flash Eric Wallace, rivelando che li vedremo in vesti fin qui inedite: "Ti darò questo, vedrete un lato sia di Reverse-Flash che di Damien Darhk che potresti non aver visto prima. Penso che uno dei temi più potenti dell'evento per quanto riguarda i cattivi, sia proprio dedicato a loro. In Armageddon vedrete cose impensabili".

Ha poi aggiunto: "Uno tra Reverse Flash e Caitlin ma non posso dire chi, sarà protagonista di una scena che mi ha fatto venire i brividi lungo la schiena. Perché ci sono 8 anni di rabbia relazionale che devono essere risolti tra queste due persone! E Armageddon [fa questo] perché intensifica tutto, posso dire solo chw è il giorno peggiore di Barry, diciamo solo che alla fine tutto viene fuori, il che è fantastico".

In Armageddon, una potente minaccia aliena arriva sulla Terra in circostanze misteriose e Barry, Iris e il resto del Team Flash vengono spinti al limite in una disperata battaglia per salvare il mondo. Ma con il tempo che sta per scadere e il destino dell'umanità in gioco, Flash deve chiedere aiuto a vecchi amici per fare che le forze del bene prevalgano.