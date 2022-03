The Flash 8, le foto del settimo episodio della serie con Grant Gustin

The CW ha pubblicato le foto di Lockdown, il settimo episodio dell'ottava stagione di The Flash. La puntata andrà in onda sul network americano il prossimo 16 marzo. L'episodio riporterà la timeline al presente, e vedrà Barry Allen (Grant Gustin) e Kramer (Carmen Moore) dover lavorare insieme quando un criminale incombe sul CCPD.

Inoltre l'episodio vedrà Caitlin imparare una grande lezione mentre si trova con Frost e Mark/Chillblaine. A gennaio si è parlato di un possibile ritorno di Grant Gustin in una nona stagione di The Flash, una delle serie più amate dell'Arrowverse. Da anni ormai l'attore è conosciuto per il ruolo iconico di Barry Allen nella serie The CW, in onda negli USA con l'ottava stagione.



Ecco la trama dell'episodio:"Quando un criminale invade la CCPD, Barry (Grant Gustin) e Kramer (guest star Carmen Moore) devono unirsi e fare affidamento l'uno sull'altro se hanno intenzione di sconfiggerlo. Nel frattempo, Caitlin (Danielle Panabaker) impara una lezione preziosa mentre è fuori con Snow e Mark (guest star Jon Cor). La serie comprende anche Jesse L. Martin, Candice Patton, Danielle Nicolet, Kayla Compton e Brandon McKnight. Stefan Pleszczynski ha diretto l'episodio scritto da Christina M. Walker".



Il cast di The Flash comprende Grant Gustin, Danielle Panabaker, Carlos Valdes, Candice Patton e Jesse L. Martin.

I fan si chiedono se ci sarà un nuovo crossover in The Flash 8, nei nuovi episodi.