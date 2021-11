The Flash 8, Grant Gustin e Brandon Routh nelle nuove foto da Armageddon

L'Armageddon sta arrivando: l'Arrowverse sta per andare incontro a una nuova, incredibile minaccia, e solo Flash e gli altri eroi potranno impedire che questa abbia la meglio. Ma vediamo quali di questi sono già raffigurati nelle nuove foto dai primi episodi dell'ottava stagione dello show con protagonista Grant Gustin.

L'ottava stagione di The Flash si aprirà con un evento speciale in 5 parti intitolato Armageddon, che vedrà il Team Flash e una folta schiera di eroi dell'Arrowverse scontrarsi con un nuovo nemico Despero, interpretato da Tony Curran.

Nelle immagini che potete vedere cliccando sul link fonte in calce alla notizia, Barry Allen dovrà chiedere l'aiuto di diversi suoi compagni per prevenire la fine del mondo, che è esattamente ciò che accadrà se non riusciranno a tenere testa alla minaccia rappresentata dal potente villain.

Tra gli eroi che vedremo in azione ci sarà anche The Atom di Brandon Routh, che da non molto aveva detto addio a Legends of Tomorrow, ma non solo: la Batwoman di Javicia Leslie, la Sentinel di Cyler Leigh, la Mia Smoak di Katherine McNamara, il Ryan Choi di Osric Chau e il Black Lightning di Cress Williams saranno tutti schierati con il Team Flash.

Ma chi l'avrà vinta?

Il primo episodio dell'ottava stagione di The Flash andrà in onda martedì 16 novembre su The CW.