The Flash 8, Iris avrà un ruolo fondamentale nel corso dell'intera stagione: ecco perché

L'ottava stagione di The Flash si prepara a tornare quest'autunno con un crossover in 5 parti intitolato 'Armageddon' in cui vedremo il Barry Allen di Grant Gustin combattere al fianco molti eroi dell'Arrowverse. Nel frattempo, lo showrunner Eric Wallace ha anticipato un'importante storyline che coinvolgerà l'intero nuovo arco narrativo.

Intervistato da TV Line, l'autore ha infatti rivelato che, una volta terminato l'evento, la serie inizierà ad affrontare la misteriosa malattia che ha afflitto Iris nel corso della stagione precedente.

"La malattia del tempo del tempo di Iris verrà affrontata dopo Armageddon" ha dichiarato Wallace. "Risolvere la malattia di Iris sarà una componente enorme, e ci vorrà l'intera stagione per risolvere la questione. E questo avrà grandi ramificazioni per la relazione e il matrimonio di Barry e Iris".

Per quanto riguarda Armageddon, insieme a Flash compariranno Javicia Leslie nel ruolo di Batwoman, Brandon Routh nei panni di ATOM, Kat McNamara nei panni di Mia Queen, e Cress Williams come Black Lightning. Gli eroi si ritroveranno ad addrontare il villain Despero, una figura minacciosa che viaggia per l'universo in cerca di avversari degni di uno scontro.

I nuovi episodi debutteranno su The CW a partire dal 16 novembre. Intanto, John Wesley Shipp ha ricordato il suo emozionante esordio in The Flash.