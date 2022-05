The Flash 8, Jessica Parker Kennedy torna come XS nelle foto dal nuovo episodio

Dopo le foto dell'episodio Funeral for a Friend, il quattordicesimo dell'ottava stagione di The Flash, adesso arrivano anche quelle del quindicesimo, "Into the Still Force", in cui vediamo il ritorno di Jessica Parker Kennedy nei pani di XS.

Altro giorno, altro materiale promozionale proveniente da The CW per l'ottava stagione di The Flash, e in particolare per l'episodio 8x15 "Into the Still Force", che andrà in onda negli Stati Uniti mercoledì 18 maggio.

Abbiamo infatti delle prime foto e la sinossi ufficiale che recita: "The Flash (Grant Gustin) riceve un assist da XS (guest star Jessica Parker Kennedy). Nel frattempo la CCPD chiede aiuto a Chester (Brandon McKnight) quando un misterioso marchingegno viene rinvenuto su una scena del crimine".

Nell'episodio scritto da Lauren Barnett & Christina M. Walker e diretto da Eric Wallace vedremo anche Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Candice Patton, Jesse L. Martin e Kayla Compton.

Questo per Jessica Parker Kennedy e la sua Nora West-Allen non sarà il primo ritorno della stagione, dato che l'abbiamo già rivista in "Excessive Impulsive Disorder" assieme al fratello Bart Allen interpretato da Jordan Fisher.

Intanto, dei nuovi rumor suggeriscono che la nona stagione di The Flash potrebbe essere l'ultima per la serie The CW. Voi cosa ne pensate? Lo show con Grant Gustin potrebbe essere il prossimo ad essere cancellato dopo Batwoman e Legends of Tomorrow? Fateci sapere nei commenti.