The Flash 8: Katherine McNamara anticipa il ritorno di Mia Smoak con una foto dal set!

The Flash si appresta a fare il suo ritorno sui palinsesti di The CW a partire dal mese di novembre e a quanto pare ci sarà un gradito ritorno per tutti gli appassionati dell'Arrowverse. Katherine McNamara ha infatti postato un'immagine dal set di Flash che la ritrae nuovamente nei panni di Mia Smoak, che tornerà nel primo episodio "Armageddon".

L'attrice, che ha fatto parte della serie Arrow che ha chiuso i battenti qualche tempo fa, tornerà di nuovo nel personaggio di Mia per la premere dell'ottava stagione di Flash intitolata Armageddon. McNamara ha infatti postato una foto che la ritrae sul set della serie aggiungendo: "Tornata in Flash... Armageddon sto arrivando!", proprio in riferimento al titolo del prossimo episodio che aprirà la stagione su The CW. L'episodio in cinque parti che aprirà la stagione vedrà sfilare in parata supereroi come Batwoman, The Atom (con Brandon Routh di ritorno nel ruolo), Black Lightning, Sentinel e Ryan Choi.

Recentemente lo showrunner della serie Eric Wallace ha svelato che Iris avrà un ruolo fondamentale nell'ottava stagione di Flash, ma dopo l'arco narrativo di Armageddon: "La malattia del tempo del tempo di Iris verrà affrontata dopo Armageddon" ha dichiarato Wallace. "Risolvere la malattia di Iris sarà una componente enorme, e ci vorrà l'intera stagione per risolvere la questione. E questo avrà grandi ramificazioni per la relazione e il matrimonio di Barry e Iris".

Nell'attesa premiere di stagione, i nostri eroi si ritroveranno ad addrontare il villain Despero, una figura minacciosa che viaggia per l'universo in cerca di avversari degni di uno scontro.I nuovi episodi debutteranno su The CW a partire dal 16 novembre. Intanto, John Wesley Shipp ha ricordato il suo esordio in The Flash.