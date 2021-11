The Flash 8, Katherine McNamara sul ritorno nell'Arrowverse: 'Un sogno diventato realtà'

Abbiamo visto il trailer di Armageddon pt 2, e sappiamo che anche Katherine McNamara è tra i protagonisti dell'evento crossover in cinque parti che apre la stagione 8 di The Flash. In una recente intervista a Collider, l'attrice ha raccontato tutto il suo entusiasmo per il ritorno nell'Arrowverse.

"Mi hanno chiesto se fossi interessata a tornare a interpretare Mia in un episodio di The Flash. Ho detto: Assolutamente! Ci sarò, fatemi sapere. Sono tutta vostra."

Come sappiamo, in Armageddon vedremo anche un crossover con Batwoman, The Atom, Black Lightning, Ryan Choi e Sentinel. Katherine McNamara, dal canto suo, ha aggiunto: "Ho imparato così tanto da Arrow e per me è stata un'esperienza davvero incredibile. Tutti quanti hanno fatto così tanto per me, e si sono presi molta cura di lei."

Tornare a interpretare Mia, così, è "un sogno che si avvera. Grant Gustin e tutti gli altri, e l'intera troupe di The Flash, sono stati semplicemente fantastici. E mi hanno accolta a braccia aperte. Sono così grata a tutti loro, mi hanno fatto sentire a casa."

L'attrice ha poi raccontato il momento in cui ha indossato di nuovo il costume di Mia, ribadendo: "Mi sono sentita a casa. Mi sembrava di indossare un vecchio e comodo paio di cuffie. Pensavo solo: Va bene così, è giusto così. È questo il posto a cui appartengo."