The Flash 8, nuove minacce e vecchi alleati nella sinossi di Armageddon Parte 1

Abbiamo visto il trailer di Armageddon, l'evento speciale in cinque parti che aprirà l'ottava stagione di The Flash, ma ora leggiamo la sinossi della Parte 1.

Sapevamo che in The Flash 8 torneranno tanti eroi, seppure non si tratterà di un vero e proprio crossover, ma ora veniamo a conoscenza di qualche dettaglio in più, seppure con la solita vaghezza delle sinossi fornite da The CW.

Nel primo episodio della nuova stagione, infatti, assisteremo all'arrivo di un nuovo nemico (il già anticipato Despero), al ritorno di vecchi alleati (guardate un po' chi c'è in questa parte 1) e a una grande battaglia.

"Prima parte dell'evento in cinque episodi Armagededon - Quando una potente minaccia aliena arriva sulla Terra in circostanze misteriose, Barry (Grant Gustin), Iris (Candice Patton) e il resto del Team Flash vengono spinti oltre i propri limiti in una lotta disperata per salvare il mondo. Ma con il tempo che scorre inesorabile e in procinto di esaurirsi, e il destino dell'umanità in gioco, Flash e i suoi compagni avranno bisogno anche dell'aiuto di vecchi amici se vogliono che le forze del bene abbiano la meglio" recita la sinossi ufficiale.

Nell'episodio scritto da Eric Wallace e diretto da Eric Dean Stanton apparirà anche Brendon Routh come guest star.

L'ottava stagione di The Flash prenderà il via martedì 16 novembre su The CW, dando inizio all'Armageddon.