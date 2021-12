The Flash 8, nella quarta parte di Armageddon un riferimento a Red Death? I dettagli

Negli USA è andato in onda all'inizio della settimana l'episodio 4 di 'Armageddon' nell'ottava stagione di The Flash, aggiungendo sorprese ed evoluzioni inaspettate alla trama della serie facente parte dell'Arrowverse. Sebbene Barry Allen (Grant Gustin) sia al centro del racconto, altre apparizioni hanno caratterizzato lo show.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler di The Flash 8.





Di certo sappiamo che l'ottava stagione di The Flash vedrà il ritorno di Robbie Amell. Ma nell'episodio 4, svolto in gran parte in una possibile versione futura del 2031, Eobard Thawne (Tom Cavanagh) ha manipolato il tempo per un un se stesso versione Flash e Barry Allen come Anti-Flash.

Questo futuro alternativo mostra anche una stretta amicizia tra Iris West (Candice Patton) e Ryan Wilder/Batwoman (Javicia Leslie). Mentre informava del problema legato all'Anti-Flash, Ryan ha portato in dote una pistola che potrebbe eliminare la Speed Force. Come specificato da Ryan, si tratta di qualcosa che il suo team ha utilizzato contro la 'signora in rosso'.

Anche se potrebbe trattarsi di un riferimento a Red Alice, la connessione con la Speed Force ha posto una domanda nei fan: potrebbe essere un riferimento a Red Death?



Red Death è un membro piuttosto recente del canone DC, e si è rivelato come un oscuro mix tra Batman e The Flash. Traumatizzato dalla morte di Robin, Bruce Wayne decide di sfruttare la Speed Force per intensificare la sua lotta al crimine, assorbendo i poteri di The Flash e travestendosi da Red Death.



Nel frattempo Tom Cavanagh ha commentato l'inatteso colpo di scena in The Flash 8.