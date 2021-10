The Flash 8, Rick Cosnett anticipa l'arrivo di un annuncio speciale: di cosa si tratta?

In un criptico post Instagram con una foto dalla sua camera d'albergo, l'attore Rick Cosnett ha anticipato l'arrivo di un annuncio speciale su The Flash 8, creando l'hype in tutti i fan della serie TV a marchio DC.

Questa mattina l'attore, che nelle prime stagioni di The Flash ha interpretato il Detective Eddie Thawne, ha condiviso una foto su Instagram (che trovate a fine articolo) dalla sua camera d'albergo con una didascalia molto esplicita: "Annuncio speciale in arrivo domani #TheFlash".

Anche se la geolocalizzazione della foto riporta il tag "Unknown" che aggiunge un ulteriore velo di segretezza all'annuncio, secondo la testata TV Line l'attore potrebbe trovarsi in Canada, più precisamente a Vancouver, dove sono in corso le riprese dell'evento di esordio di The Flash 8, una sorta di crossover dal titolo Armageddon, che aprirà la nuova season e si estenderà per 5 episodi.

Data la scomparsa di Eddie, secondo alcuni fan l'attore australiano potrebbe tornare nel cast di The Flash 8 vestendo i panni di un altro personaggio: il supercriminale Cobalt Blue, il cui vero nome nei fumetti DC è Malcolm Thawne, un fratello lontano di Barry Allen.

La teoria dei fan dell'Arrowverse si basa sulle dichiarazioni dello showrunner Eric Wallace, che ha affermato che, oltre all'evento in 5 episodi in cui sarà introdotto il nuovo villain Despero in The Flash 8, ci sarà "un nuovo cattivo che costringerà il Team Flash ad affrontare la mortalità in un modo molto personale e davvero terrificante", parlando di una vicenda "estremamente personale per due personaggi".

Nell'attesa dell'annuncio di domani in cui scopriremo se le teorie dei fan sul ritorno di Rick Cosnett in The Flash 8 si riveleranno corrette o meno, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate!