The Flash 8, Robbie Ammell sul suo ritorno nello show CW: 'É stato davvero bello'

Robbie Ammell è tornato in The Flash 8 e l'attore ha rivelato di recente quanto entusiasmante sia stata la sua apparizione nella serie CW dopo essere scomparso nel tentativo di chiudere la Singolarità che minacciava Central City all'inizio della stagione 2 ed essere poi riapparso brevemente per alcuni episodi successivi.

Ammell è riapparso nell'episodio 11 della stagione 8 di Flash dove abbiamo scoperte che il fratello dell'interprete di Arrow non riprende il ruolo di Ronnie, interpretando invece una nuova versione di Deathstorm, un'entità malvagia creata dall'enorme potere generato dal suo sacrificio originale. Il ritorno sul set della serie è stato davvero entusiasmante dopo così tanti anni e ha permesso all'attore di vedere con i suoi occhi quanto questa produzione si fosse evoluta nel corso del tempo.

"Nessuno poteva immaginare che accadesse una cosa del genere. La cosa più importante per me è stata tornare e fare un passo indietro in un mondo in cui mi sono divertito così tanto quando lo spettacolo era solo agli inizi. È bello che tu possa vedere me e Danielle dalla prima stagione, anche se... Parlo per me, Danielle ha un aspetto fantastico, io sembro decisamente più vecchio di quando stavamo girando la prima stagione. È stato davvero bello tornare e guarda come si è evoluto lo spettacolo ed è stato bello conoscere tutti i nuovi personaggi che ne fanno parte".

Intanto The Flash è stata rinnovata per la stagione 9 che a quanto pare sarà assai più breve delle precedenti e chissà, magari in questi nuovi episodi Robbie Ammell troverà ancora un po' di spazio. Voi che ne dite?