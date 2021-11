The Flash 8, scontro tra destini nel nuovo poster di Armageddon

Abbiamo già visto il trailer di Armageddon, e abbiamo letto la sinossi della season premiere di The Flash 8 , ma adesso diamo un'occhiata a questo nuovo poster con tutti gli eroi in prima linea.

The CW ha condiviso da poco il nuovo poster promozionale dell'ottava stagione di The Flash, che come ci ricorda anche nell'immagine, si aprirà con un evento speciale in 5 episodi "che avrà il sapore di crossover, ma un vero e proprio crossover non è", come anticipava anche il Presidente del network Mark Pedowitz.

Vedremo infatti tanti eroi dell'Arrowverse far capolino a Central City, da Batwoman a Mia Queen a Black Lightning, ma non sarà solo una visita di cortesia: il Team Flash si troverà davanti un potente avversario, il Despero di Tony Curran, che rappresenterà una minaccia così grande che Barry e gli altri avranno bisogno di tutto l'aiuto possibile per salvare il mondo.

"Come i fan dei fumetti sapranno, Despero ha un sacco di poteri. Questo non è un tizio che sta lì, fermo, a parlare per tutti e cinque gli episodi. E lo vedrete utilizzare alcuni di questi poteri per cui è rinomato" spiegava lo showrunner di The Flash Eric Wallace.

Il primo episodio di Armageddon andrà in onda martedì 16 novembre negli Stati Uniti.