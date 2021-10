The Flash 8, lo showrunner su Despero: 'La nostra versione vi sorprenderà'

Come sappiamo l'ottava stagione di The Flash si aprirà con evento speciale, Armageddon, che introdurrà un nuovo temibile villain: Despero. Scopriamo qualcosa in più sul personaggio con l'aiuto dello showrunner della serie, Eric Wallace.

In un'anteprima di Entertainment Weekly, Wallace ci presenta infatti Despero, il nuovo villain di The Flash 8 e principale antagonista di Armageddon, l'evento speciale in 5 episodi che aprirà la prossima stagione della seeie tv con protagonista Gran Gustin.

Interpretato da Tony Curran (il Vincent Van Gogh di Doctor Who), Despero "metterà alla prova Flash in vari modi".

"Come i fan dei fumetti sapranno, Despero ha un sacco di poteri. Questo non è un tizio che sta lì, fermo, a parlare per cinque episodi. E lo vedrete utilizzare alcuni di questi poteri per cui è noto nei fumetti" promette Wallace "E qui entra in gioco anche la grande esperienza di Tony con lo sci-fi, perché lui ha capito immediatamente. Ha compreso la portata shakespeariana del tutto, ma anche il fatto che il personaggio debba connettere a un livello base con il pubblico".

Vedremo dunque grande azione, ma la storia sarà come sempre la forza portante di The Flash. Nella foto che trovate anche in calce alla notizia, vediamo il villain intento a conversare con Barry (Gustin): "Questa è la scena in cui Barry apprende delle origini aliene di Despero. Niente spoiler, ma è un momento molto intenso del suo rapporto con Flash".

"Credo che il pubblico ci rimarrà di stucco quando vedrà quanto dinamica, entusiasmante e imprevedibile sarà la versione di Tony del personaggio. Sarà un po' diverso da quello che vi aspettate, che avete visto magari nei fumetti o nella versione animata di Justice League. Questo è il nostro Despero, e Tony gli darà qualcosa di unico che lo renderà il Despero definivo" conclude Wallace.

Armageddon partirà il 16 novembre su The CW. E se siete curiosi, qui potete vedere quali eroi e villain vedrete nei primi episodi di The Flash 8.