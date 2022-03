The Flash 8, lo showrunner Eric Wallace annuncia: 'Ci saranno altri grandi ritorni!'

Dopo l'atteso ritorno nuovi episodi di The Flash 8, lo showrunner Eric Wallace ha rivelato che la stagione 8 di The Flash vedrà il ritorno di vari personaggi da un po' assenti dallo show. Scopriamo di chi si tratta!

Oltre ad aver espresso il suo parere su una possibile stagione 9 di The Flash, Wallace ha dichiarato che ci saranno dei grandi ritorni, persino dalla prima season della serie del network The CW.

Dopo il crossover in 5 episodi di The Flash dello scorso autunno, la serie è ritornata martedì scorso con nuove puntate che riprendono il filo della trama interrotto con la fine della season 7: la trama del nuovo episodio di The Flash 8 vede Bart e Nora West-Allen (i figli di Barry e Iris interpretati da Jordan Fisher e Jessica Parker Kennedy) impegnati in un viaggio nel passato finalizzato a proteggere il futuro, non senza inaspettati cambiamenti.

Nell'episodio abbiamo visto un cameo di Rick Cosnett nei panni del detective Eddie Thawne, nonché il ritorno di John Wesley Shipp come Jay Garrick. Ma stando a quanto ha dichiarato lo showrunner di The Flash 8, ci saranno molti altri grandi ritorni nelle prossime puntate!

"Ce n'è uno sul quale vi posso dare un indizio, perché stiamo girando proprio con lui... infatti, oggi gireremo con un vecchio amico che non vediamo da parecchi anni e che sono entusiasta di avere nuovamente nello show" ha dichiarato Eric Wallace. "Non dirò di chi si tratta, ma sono molto felice che questo personaggio che non vediamo dalla prima stagione possa tornare. Stiamo cercando di portarne molti altri nella stagione 8".

Secondo Wallace, questi grandi ritorni dal passato ricorderanno al pubblico che "abbiamo avuto un meraviglioso cast, non solo ora, ma in tutte le stagioni. Abbiamo avuto con noi degli incredibili talenti, quindi ritroviamo alcune di queste persone".

Uno di questi sarà certamente Robbie Amell, che tornerà a interpretare Firestorm in The Flash 8: la sua partecipazione, annunciata a fine 2021, sarebbe circoscritta a due episodi, ma sono pochi i dettagli noti a riguardo.

"Una delle cose che ho cercato di fare nelle ultime tre stagioni dello show, ma soprattutto in questa" ha dichiarato Wallace, "è di creare quell'etica del fumetto per cui se c'è un intero universo di personaggi, perché non li vediamo apparire di tanto in tanto? Non deve esserci per forza un vero e proprio crossover per inserire nello show un personaggio che ha fatto parte a lungo dello stesso mondo".