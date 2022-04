The Flash 8, il consiglio dello showrunner: 'Riguardate attentamente la Stagione 6'

La scorsa settimana, con il suo undicesimo episodio, l'ottava stagione di The Flash ha lasciato tutti gli spettatori con il fiatone e la sorpresa di alcuni inaspettati ritorni. Il nuovo episodio esordirà sulle reti di The CW il 27 aprile prossimo e lo showrunner della serie ha dato qualche suggerimento agli appassionati per arrivare preparati.

Come noto, nel corso dell'ultima puntata è stato risolto il problema di Black Flame, con il ritorno nella serie di Robbie Amell, che in passato era stato marito di Caitlin Snow (Caitlin Panabaker), nonché l'ex-metà di Firestorm. Sembrava un lieto fine, ma al termine dell'episodio abbiamo scoperto che Ronnie Raymond era morto davvero e che colui che ha fatto ritorno era Deathstorm, rivelatosi a un'inorridita Caitlin. Lo showrunner Eric Wallace ha quindi anticipato qualcosa del prossimo episodio, suggerendo ai fan di andare a ripassarsi la sesta stagione della serie.

"Alla fine dell'Episodio 11, 'Resurrezione', Deathstorm si è rivelato. Ma quello che non è stato rivelato è il vero motivo per cui è tornato. Questo sarà raccontato. Tutto ciò che riguarda il motivo per cui è tornato, il suo piano, ciò che vuole e come influenzerà per sempre il Team Flash sarà rivelato nell'episodio [della prossima settimana], 'Death Rises'. Deathstorm potrebbe anche ottenere delle vittorie che non avevano previsto. Sarà devastante", ha detto Wallace a TV Insider.

"Il motivo per cui è tornato non è quello che la gente potrebbe pensare. A volte - e questo è un indizio molto molto grande - a volte più grande è il cattivo, più semplice è la motivazione. Non è sempre un folle e contorto piano machiavellico. Il titolo provvisorio di questa graphic novel, che non è uno spoiler, era "The Blackfire Hauntings". Quando ho proposto per la prima volta le mie idee folli, il mio staff mi ha guardato come per dire, 'Cosa? Sei fuori di testa? Sembra un film dell'orrore'. E io ho detto, 'Sì, è un film horror. Faremo la versione di Flash di un film dell'orrore in diversi episodi'. E una volta che l'hanno superato, è scattata l'eccitazione".

Wallace ha quindi suggerito ai fan di riguardare l'inizio della sesta stagione per ottenere altri indizi: "Quello che direi alle persone di fare prima di guardare i nostri episodi 12, 13 e 14, è di rivedere l'inizio della stagione 6. E non lo guarderei per 'Bloodwork', lo guarderei per tutt'altre ragioni. Gli indizi sono rimasti lì per tutto il tempo".