The Flash 8: svelati eroi e villain che vedremo in Armageddon, nuovo evento in 5 parti

The CW ce lo aveva annunciato: l'ottava stagione di The Flash si aprirà con evento in stile crossover... Ma in pochi immaginavano quanto "in stile crossover" sarebbe stato. Ecco qualche informazione in più su Armageddon, e su quali volti noti faranno capolino nei vari episodi.

Dopo il mega-crossover Crisi sulle Terre Infinite, nessuno si aspettava di vedere di nuovo un evento di tale portata nell'Arrowverse, o comunque, sicuramente non così presto (anche per questioni legate al COVID, impedimento non indifferente ai piani del network e delle produzioni).

Eppure, qualche mese fa ci era stato promesso un "evento speciale in 5 parti" dal "sapore di crossover" in apertura dell'ottava stagione di The flash, la serie tv con protagonista Grant Gustin.

Cosa significava di preciso, era difficile dirlo, ma sapevamo che nel corso dei primi 5 episodi dello show avremmo rivisto diversi eroi dell'Arrowverse.

Ora però sappiamo qualcosa di più: innanzitutto, l'evento sarà intitolato Armageddon (riferimento, forse, alla run cartacea anni '90 Armageddon 2001"?), e che saranno davvero tanti gli eroi e i villain che faranno un salto a Central City.

Sono infatti già stati annunciati la Batwoman di Javicia Leslie, il Black Lightning di Cress Williams, la Mia Queen di Katherine McNamara, e il Rayan Choi di Osric Chau, oltre a Chyler Leigh nel ruolo di Sentinel e Brendon Routh in quello di The Atom.

In più, potremo contare su due combinaguai per eccellenza: Tom Cavanagh nei panni di Eobard Thawn/Reverse Flash e Neal McDonough, che tornerà a interpretare Damien Darhk.

Secondo quanto recita la sinossi ufficiale di Armageddon "un alieno molto potente minaccia la Trra sotto misteriose circostanze, e Barry (Grant Gustin), Iris (Candice Patton) e il resto del Team Flash saranno portati al limite in una disperata battaglia per salvare il mondo. Ma con poco tempo a disposizione e il destino dell'umanità in gioco, Flash e i suoi campioni dovranno chiedere aiuto ad alcuni vecchi amici se le forze del bene vorranno avere la meglio".

"Detta semplicemente, saranno alcuni tra gli episodi più densi d'emozione che abbiate mai visto in The Flah" ha commentato lo showrunner Eric Wallace "E ci saranno alcuni momenti davvero epici ed enormi sorprese ad attendervi. E li faremo in modo più grande e più audace dei tradizionali episodi di The Flash. Quindi sì, Armageddon è molto più di un'altra storyline di una graphic novel. Sarà un vero evento per i fan di The Flash, vecchi e nuovi. Onestamente, non vedo l'ora che tutti possano vedere cosa abbiamo in programma".

L'ottava stagione di The Flash debutterà il 16 novembre su The CW.