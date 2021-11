The Flash 8: svelato un grande ritorno per il finale di 'Armageddon'

Il crossover dell'Arrowverse di quest'anno sta per concludersi e i fan non vedono l'ora di scoprire come l'universo televisivo della DC (sui canali The CW) cambierà ancora una volta grazie agli stravolgimenti in The Flash, che ha inaugurato la sua ottava stagione. Non solo, nel gran finale di Armageddon è atteso il ritorno di un personaggio.

La sinossi ufficiale della Parte 5 di Armageddon, ovvero il gran finale del crossover, ha svelato infatti che questa sarà l'opportunità per Flash di sbarazzarsi in maniera definitiva di Reverse Flash (interpretato dalla guest star Tom Cavanagh) ma il prezzo da pagare potrebbe essere troppo alto per Barry Allen e il team al suo fianco. Nel frattempo ci sarà spazio per il ritorno di Mia Queen (la guest star Katherine McNamara) dal futuro che cercherà di salvare un personaggio ritenuto a lungo perduto. E di sicuro non lascerà che niente le intralci il cammino.

Torna così un altro amato personaggio dopo l'arrivo di Batwoman nella Parte 3. In precedenza, McNamara aveva già commentato il suo ritorno nell'Arroverse per il crossover Armageddon:

"Mi hanno chiesto se fossi interessata a tornare a interpretare Mia in un episodio di The Flash. Ho detto: Assolutamente! Ci sarò, fatemi sapere. Sono tutta vostra. Ho imparato così tanto da Arrow e per me è stata un'esperienza davvero incredibile. Tutti quanti hanno fatto così tanto per me, e si sono presi molta cura di lei. Grant Gustin e tutti gli altri, e l'intera troupe di The Flash, sono stati semplicemente fantastici. E mi hanno accolta a braccia aperte. Sono così grata a tutti loro, mi hanno fatto sentire a casa. Mi sembrava di indossare un vecchio e comodo paio di cuffie. Pensavo solo: Va bene così, è giusto così. È questo il posto a cui appartengo".

Il gran finale di Armageddon andrà in onda il 14 dicembre prossimo su The CW.