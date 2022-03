The Flash 8, il team subirà dei cambiamenti definitivi: le parole di Eric Wallace

La scorsa settimana sono tornati gli episodi di The Flash, con l'ottava stagione in onda negli USA su The CW mentre in Italia è ancora inedita. Lo showrunner Eric Wallace ha parlato di recente delle sfide che il team dovrà affrontare in questa nuova stagione, soffermandosi su alcuni cambiamenti radicali.

Intervistato da TV Insider, Eric Wallace ha analizzato il formato 'graphic novel' con il quale è stata impostata la stagione, dichiarando che ce ne sono altre due in arrivo, e che le cose cambieranno in maniera permanente per il team. Sul nostro sito potete vedere le foto di The Flash 8 con Grant Gustin.



"La esploreremo e la risolveremo nel resto della stagione, ma rimaniamo sempre fedeli al nostro formato 'graphic novel'" ha dichiarato in relazione alla malattia del tempo di Iris "Quindi Armageddon è stato il primo graphic novel della stagione 8, poi abbiamo il primo episodio di Interlude, come ci piace chiamarli: sono episodi più indipendenti e ne avremo un paio. E poi il nuovo graphic novel comincerà a metà stagione con un nuovo Big Bad. E ce ne sarà un altro alla fine della stagione. Proveremo qualcosa di nuovo quest'anno con tre graphic novel e vedremo quanta azione potremo mettere insieme nella stagione 8. Sarà una corsa sfrenata ma devo avvertire la gente che sta arrivando cambierà il Team Flash in maniera permanente. E non sto scherzando".



In questa ottava stagione ci saranno importanti ritorni in The Flash, come lo stesso Eric Wallace ha anticipato in questi giorni.