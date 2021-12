The Flash 8: Tom Cavanagh commenta l'inatteso colpo di scena di Armageddon pt. 4

In Armageddon pt. 4 abbiamo assistito ad un inatteso colpo di scena che sembra aver stravolto per sempre il mondo di The Flash così come lo conosciamo. Sulla questione è intervenuto anche Tom Cavanagh, tentando di chiarire il suo punto di vista sulla situazione.

Per tentare in tutti i modi di evitare l'Armageddon, Flash si è aperto un varco nel 2031, dove però ha trovato un mondo totalmente diverso in cui la sua Iris sta per sposare Eobard Thawne ed esiste un vero e proprio Anti-Flash, alter ego del nostro Barry Allen.

E su questa nuova realtà che lega il suo personaggio a quello di Candice Patton, Tom Cavanagh ha detto: "La povera Candice doveva sopportare le mie frasi e il mio scherzoso 'Tra noi è chiaramente destino'. E ora abbiamo un mondo in lo è per davvero. Per entrambi interpretare queste scene è stato divertente, fantastico, figo e a tratti surreale… e a talvolta è stato impossibile smettere di ridere durante le riprese".

Questa nuova realtà lo ha reso di fatto il velocista scarlatto e a tal proposito ha detto: "Come attore, mi sono sentito onorato di indossare questo indumento tanto iconico. Le prove con i costumisti sono state una vera delizia e una vera gioia, e indossare quel lampo fa comunque un certo effetto! Ho partecipato a un certo numero di stagioni della serie e ora mi sono trovato a dover indossare il costumer di Flash. Si tratta di un'esperienza fantastica".

Intanto, pare che in The Flash 8 rivedremo ancora Robbie Ammell. Voi cosa ne pensate di tutto quello che sta accadendo nella serie CW? Ditecelo nei commenti.