The Flash 8, ecco il trailer di Armageddon pt.3: arriva anche Batwoman

The CW ha rilasciato un'anteprima di Armageddon Pt. 3, il terzo episodio della stagione 8 di The Flash che vedrà il suo Team alle prese con la ricerca di Barry Allen dopo gli eventi che hanno portato alla sua fuga nell'episodio precedente.

Flash ha perso il controllo in Armageddon pt. 2 dopo le incredibili rivelazioni di Despero. Il velocista scarlatto è ormai sempre più convinto di essere il responsabile della fine del mondo e, ha così scelto di chiedere l'aiuto di Black Lightning, un altro importantissimo supereroe dell'Arrowerse.

ARRIVANO BLACK LIGHTNING, RYAN WILDER, ALEX DANVERS E RYAN CHOI – Barry (Grant Gustin) incontra Black Lightning (guest star Cress Williams) alla Hall of Justice dopo che le cose sembrano aver preso una brutta piega a causa di Despero (guest star Tony Curran). Iris ( Candice Patton) sospetta che qualcosa non vada nella sua interpretazione del futuro, quindi cerca l'aiuto di un potente alleato. Javicia Leslie, Chyler Leigh e Osric Chau saranno guest star. Chris Peppe ha diretto l'episodio scritto da Sam Chalsen.

Insomma, la sinossi ufficiale ci annuncia anche l'arrivo di Batwoman in The Flash 8, rendendo l'evento Armageddon sempre più un vero e proprio crosseover in pieno stile Arrowerse. Cosa ne pensate di questi nuovi episodi? Ditecelo nei commenti.