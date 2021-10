The Flash 8, il trailer ufficiale dell'evento in 5 episodi 'Armageddon'

Il network CW ha finalmente pubblicato il primo trailer di The Flash 8, o meglio quello dell'evento in 5 episodi che aprirà la nuova stagione della serie. Un nuovo crossover apre The Flash 8, in pieno stile Arrowverse, e sarà intitolato Armageddon.

L'evento crossover Armageddon vedrà il ritorno sullo schermo di supereroi e cattivi direttamente dalle serie TV Arrow, Black Lightning e Supergirl: rivedremo Alex Danvers, Mia Queen, Black Lightning, Ray Palmer, Ryan Choi e Batwoman, tutti contro Despero, il nuovo villain di The Flash 8.

Despero, interpretato da Tony Curran, è un alieno che proviene dal pianeta Kalanor e minaccia la Terra con i suoi incredibili poteri: l'esito della sua missione determinerà il destino dell'umanità, a meno che non intervengano Barry, Iris e tutto il Team Flash.

Dal trailer ufficiale (che trovate nel tweet a fine articolo) vediamo inoltre che in questo crossover-evento ci sarà il ritorno di Tom Cavanagh, probabilmente nei panni di Harrison Wells. Dopo la conferma di Rick Cosnett in The Flash 8 nei panni di Eddie Thawne, è possibile ipotizzare che il ritorno sul piccolo schermo di entrambi i personaggi sia motivato dalla presenza di alcuni flashback, ma nulla è certo al momento.

Un ritorno agli albori di The Flash potrebbe essere confermato dal fatto che il trailer ci comunica fin da subito che Barry Allen sta per affrontare qualcosa di impossibile, un tema ricorrente e centrale proprio nella prima stagione dello show.

The Flash 8 andrà in onda su The CW a partire dal 16 novembre, mentre per quanto riguarda l'Italia siamo ancora in attesa di notizie certe sulla messa in onda della stagione 7, che era stata rimandata a data da destinarsi.