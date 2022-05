The Flash 8, un nuovo video dal set mostra Tom Cavanagh in un nuovo costume

Mentre si fa sempre più vicino l'episodio finale di The Flash 8, nuove immagini che arrivano direttamente dal set di The Flash 8 rivelano il nuovo costume di Tom Cavanagh nel ruolo di Eobard Thawne, già apparso negli episodi iniziali della stagione.

Dopo la sua apparizione nell'evento speciale Armageddon di The Flash, Tom Cavanagh torna a interpretare il personaggio di Eobard Thawne nella longeva serie DC Comics prodotta e distribuita dal network The CW.

In un recente video dal set dell'episodio finale della stagione 8 di The Flash pubblicato da Canadagraphs (che potete vedere nel tweet a fine articolo), possiamo vedere le prime immagini dell'Anti-Flash in un nuovissimo costume nero e oro.

Nel frattempo, stando alla trama diffusa per il prossimo episodio di The Flash: "The Flash (Grant Gustin) sparisce dai radar in cerca di risposte su un nuovo Meta in città. Nel mentre, Allegra (Kayla Compton) fa qualunque cosa sia in suo potere al CC Citizen Media per proteggere una fonte amica". Con i già citati Gustin e Compton, fanno parte del cast di The Flash 8 anche Candice Patton, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Brandon McKnight e Jesse L. Martin.

Mentre la stagione 8 si avvia alla conclusione, The CW ha annunciato il rinnovo di The Flash per la stagione 9 con il ritorno del cast principale in quella che sarà a tutti gli effetti la serie più longeva dell'Arrowverse: "Mentre ci prepariamo per la stagione 2022-23, queste serie, insieme alle altre che abbiamo rinnovato in precedenza, serviranno come solida base da cui partire per il prossimo anno e oltre" ha dichiarato Mark Pedowitz, a capo del network statunitense che ospita lo show.

Una notizia felice dopo la recente cancellazione di Legends of Tomorrow e l'annuncio della chiusura di Batwoman, che hanno portato alla mobilitazione dei fan più affezionati con petizioni dirette alla rete per tentare di salvare gli show.