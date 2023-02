The Flash 9: Danielle Panabaker rilascia nuove anticipazione sul suo ruolo!

In USA è ufficialmente partita la nona e ultima stagione di The Flash, la serie basata sull'omonimo eroe dei fumetti DC. Come già anticipato dallo showrunner Eric Wallace, il personaggio di Catlin avrà un ruolo piuttosto importante nel corso dei prossimi episodi e a confermarlo è stata ora la sua interprete, ovvero Danielle Panabaker.

Parlando della sua apparizione nelle premiere della stagione, l'attrice ha dichiarato: "Penso che alla fine dell'ottava stagione, [lo showrunner] Eric [Wallace] stesse già lavorando a questa idea. A quel punto aveva due grandi idee in mente. Quindi, quando stavamo concludendo la stagione 8, sapevo che sarei tornato nella stagione 9 con un personaggio diverso. Sapevo che non sarei stata Caitlin e, ovviamente, nemmeno Frost".

Panabaker ha continuato: "Questo personaggio ha un sapore diverso, e penso che questa sia parte della sfida di realizzare uno spettacolo per nove stagioni, per 180 episodi, di trovare personaggi che siano ancora freschi. Quindi, Snow è diverso da chiunque sia stato nel Team di Flash prima. Lei è assolutamente una novità".

"Penso che sia una stagione davvero divertente", ha continuato l'attrice. "Hai visto come l'episodio 1 ha cercato di abbracciare parte della leggerezza che esisteva in alcune delle stagioni precedenti, ed è così bello vedere quel tipo di comicità. Penso anche che sia bello far riprendere fiato al pubblico, sai, in queste situazioni molto serie e spaventose, vedendo i personaggi che si divertono. È divertente vederlo spalmato per tutta la stagione".

Per salutarvi, vi ricordiamo che in The Flash le origini di Red Death saranno diverse da quelle dei fumetti.