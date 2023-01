The Flash 9, la nuova foto anticipa l'attesissima reunion dell'Arrowverse!

L'Arrowverse è ormai agli sgoccioli e con la definitiva conclusione di Flash con la nona stagione ormai alle porte, il velocista scarlatto si è ritrovato con alcuni amici di vecchia data tra cui l'indimenticato Green Arrow di Stephen Ammell.

L'immagine che trovate in calce alla notizia è stata pubblicata da David Ramsey, che con il suo John Diggle ha ritrovato oltre ai due personaggi già citati poc'anzi, anche Keiynan Lonsdale nei panni di Wally West.

"Congratulazioni al team Flash per le nove stagioni, ma, soprattutto, grazie a voi per il supporto dato a questo universo. Nulla sarebbe stato possibile senza di voi. Godetevi questo incontro, non avete idea di ciò che vi aspetta!".

Stephen Ammell avrebbe voluto tenere nascosto il suo ritorno il The Flash 9 ma i produttori, forse per creare un po' di hype intorno a quest'ultima stagione che per molti appariva fin troppo sotto tono, hanno deciso di rivelare la presenza di questo amatissimo personaggio. Sul ritorno di Stephen Amell come Arrow, Eric Wallace ha detto:

"Subito dopo che abbiamo stabilito che la nona stagione sarebbe stata l’ultima, avevamo già deciso di volere anche Stephen Amell come Oliver Queen. Del resto è stato questo personaggio a lanciare Barry Allen, e per questo, pensiamo sia il caso di creare questa sorta di chiusura del cerchio con il ritorno di Oliver".

Cosa vi aspettate da questo rush finale? Ditecelo nei commenti.