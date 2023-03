The Flash 9: Grant Gustin appende il costume per l'ultima volta in un commovente video

The Flash chiuderà i battenti con la conclusione della nona e ultima stagione, che ha appena cominciato la sua programmazione sule reti di The CW, e in un commovente video diffusi sui social la sua star Grant Gustin si è commossa appendendo per l'ultima volta il costume che ha indossato in questi ultimi nove anni in cui lo show è andato in onda.

Le riprese di The Flash si sono concluse ufficialmente lo scorso fine settimana a Vancouver, in Canada. Mentre diversi membri del cast avevano già detto addio alla serie, finalmente anche Gustin ha rotto il suo silenzio, al termine delle sue riprese della stagione 9. La star di Flash ha condiviso un video molto commovente in cui appende letteralmente al chiodo l'iconico costume per l'ultima volta. Gustin ha anche rilasciato una lunga dichiarazione sulla conclusione del suo viaggio nei panni del supereroe DC.

"Sabato ho detto addio a The Flash e alla famiglia di Flash. Un giorno molto speciale, con momenti che conserverò per il resto della mia vita. La mia famiglia ha potuto vedere il mio ultimo scatto nei panni di Flash: è una cosa che non avrei mai immaginato quasi 10 anni fa, quando ho iniziato questo viaggio. Questo primo scatto è preso un attimo prima della mia ultima scena (che vedeva Flash in corsa). Ho avuto modo di ringraziare la troupe, che ha lavorato più ore di quanto si possa immaginare e che è il motivo per cui siamo riusciti a realizzare 184 episodi di The Flash. Mi mancheranno soprattutto le chiacchierate e le risate tra una ripresa e l'altra (e a volte anche durante) con molti di loro.

"A prescindere da quanto questo viaggio sia stato a volte impegnativo, so di aver riso ogni singolo giorno di lavoro negli ultimi 9 e più anni. Ho commesso molti errori e sono cresciuto molto in questo viaggio. Per sempre grato a @davidrapaport @ziking11 (#DavidNutter) #GeoffJohns #PeterRoth e @gberlanti per l'opportunità di una vita, che ho cercato di non dare mai per scontata. Un'opportunità che a volte non mi sembrava di meritare. Grazie per aver creduto in me. Grazie al cast, vecchio e nuovo. I personaggi fissi della serie e le guest star che si sono avvicendate. Le nostre guest star sono gli eroi non celebrati di questo show, che lo hanno reso davvero speciale nel corso degli anni. Mi sono fatto molti amici e sono sicuro che molti di noi rimarranno per sempre nelle nostre vite".

Gustin ha concluso: "GRAZIE ai fan che sono rimasti appassionati al nostro show per 9 stagioni. La serie ha subito molti cambiamenti, ma tante persone sono rimaste con noi durante tutto questo. Non vedo l'ora di continuare a incontrare alcuni di voi in giro per il mondo, di sfuggita, e forse anche alle convention in futuro. Grazie a @chipeyt (#ToddHelbing) per aver preso le redini e averci guidato e a #EricWallace per averci fatto tagliare il traguardo. Sono onorato di aver avuto la possibilità di interpretare questo personaggio iconico. Ho dato tutto quello che avevo. Per ora è tutto".

Nel frattempo, The CW ha svelato la data in cui andrà in onda il finale di The Flash. Infine, anche Stephen Amell ha ringraziato la troupe di The Flash per il suo ritorno in quest'ultima stagione.