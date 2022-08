The Flash 9, Grant Gustin commenta la fine dello show: 'Agrodolce, ma sarà come vogliamo'

Il protagonista di The Flash Grant Gustin ha commentato con un video su Instagram l'annuncio della conclusione della serie tv più longeva dell'Arrowverse.

Nei giorni scorsi è stato ufficializzato ciò che già era da tempo nell'aria, ovvero che la stagione 9 di The Flash sarà l'ultima per il secondo show dell'Arrowverse, nonché il più longevo finora, e la star della serie Grant Gustin ha voluto ringraziare e salutare tutti con un video sui social.

"Ciao a tutti. Immagino che abbiate già appreso la notizia, ma la nona stagione di The Flash sarà l'ultima" ha esordito l'attore interprete di Barry Allen "È una fine agrodolce [perché comunque si tratta di una fine], ma sono davvero entusiasta di poter tornare ancora una volta nei panni di Barry Allen e concludere la storia come volevamo. Sono stati 10 incredibili anni su questo set con un fantastico cast e una crew stratosferica"

"Mi godrò ogni minuto di quest'ultima avventura. Non potrei essere più onorato di essere associato a questo personaggio, probabilmente per il resto della mia vita e carriera. È seriamente un grandissimo onore" ha poi continuato, aggiungendo "Grazie ancora per averci sostenuto. Spero che quest'ultima stagione vi piacerà. So che io mi divertirò tanto a girarla"

La nona e ultima stagione di The Flash arriverà nel 2023 su The CW.