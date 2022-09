The Flash 9: Grant Gustin fa la sua ultima prova costume di inizio stagione

Abbiamo recentemente scoperto che la nona stagione di The Flash sarà l'ultima. La seconda serie più longeva dell'Arrowverse è arrivata al capolinea, e la sua fine sembra quasi naturale. Adesso, mentre ci si prepara per le riprese, Grant Gustin ci fa dare uno sguardo al suo costume per la prossima stagione.

"Ultima prima volta in cui metto il costume per iniziare la stagione..." ha scritto Gustin sulla foto che ha pubblicato nelle sue storie. La tuta è cambiata nel tempo, con piccoli aggiornamenti che la rendono sempre migliore, fino a raggiungere la versione più vicina a quella vista nei fumetti che l'attore indossa proprio nelle ultime stagioni.

Si tratta di un momento storico per i fan e per l'attore, che si avviano insieme verso la fine della corsa. Qualche settimana fa Gustin ha definito il rinnovo per una nona stagione "agrodolce", e ha ricordato quanto non fosse scontato avere questa opportunità. "Sono stati quasi dieci anni incredibili in cui ho interpretato questo personaggio e sono entrato a far parte di questo show con un cast e una troupe fantastici, e [in cui ho ricevuto] molto amore da voi ragazzi, dai fan, dalle persone che amano la serie. È l'unico motivo per cui dobbiamo fare ciò che abbiamo fatto finché possiamo. E sono molto entusiasta di averne l'opportunità un'ultima volta, per finire alle nostre condizioni, e mi godrò ogni minuto il più possibile."

Cosa aspettate? Andate in fondo all'articolo per dare un'occhiata al costume indossato dall'interprete di Barry Allen! Intanto molti si chiedono se la serie di The Flash si concluderà nel film con Ezra Miller.