The Flash 9, Kevin Smith è certo: 'L'Arrowverse si è spento'

In una puntata del suo podcast Fat Man Beyond, Kevin Smith è tornato a parlare di The Flash e dell’Arrowverse affermando con certezza che l’universo condiviso creato dalla DC sia finito e che, almeno per un bel po’, non ne sentiremo parlare.

Mentre Eric Wallace ha spiegato che i finali alternativi di The Flash 9 sarebbero potuti servire per un’eventuale stagione 10, sappiamo che lo show con protagonista l’eroe dalla tuta rossa si è ormai concluso.

A tal proposito si è espresso anche il regista, che ha collaborato alla realizzazione della serie: “L’Arrowverse è f******mente finito. Non dirò che non lo vedremo ancora, perché nel migliore dei mondi possibili, tutto torna, c***o. Michael Keaton è tornato a vestire i panni di Batman, quindi un giorno potreste davvero rivedere Grant Gustin nei panni di Flash e l’Arrowverse potrebbe tornare in vita. Ma è finita. Dopo nove stagioni, The Flash si è spento”.

Quindi Smith ha parlato dell’emozione di poter lavorare nello show: “Ho avuto modo di incontrare i miei eroi nella vita reale e di contribuire a raccontare la loro storia nelle stagioni 2 e 3, ma tutte le grandi cose arrivano alla fine, e questa è arrivata alla fine”.

Infine il conduttore si è congratulato con gli attori e con il team dietro la serie: “Congratulazioni a tutti i miei amici di Flash davanti e dietro la macchina da presa. A tutti quelli che lo hanno fatto correre durante ogni episodio ancora e ancora. Vi Salutiamo. Avete fatto il lavoro del Signore. Ora riposate tranquilli, velocisti”.

Un epitaffio in piena regola, quello del regista, mentre Tom Cavanagh pare sicuro che uno spin-off di The Flash sia assolutamente possibile.