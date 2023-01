The Flash 9: un loop temporale alla Ricomincio da capo nella trama del primo episodio!

The CW ha svelato ufficialmente la nuova sinossi ufficiale del primo episodio della nona e ultima stagione di The Flash. Intitolato "Wednesday Ever After", sembra che assisteremo a una personalissima versione dell'Arrowverse della trama di Ricomincio da capo, ovvero con al centro gli effetti devastanti di un loop temporale. Leggetela dopo il salto.

L'episodio in questione non si limiterà a sottolineare l'aspetto della ripetizione del giorno, ma servirà anche a introdurre un nuovo grande villain che i nostri eroi dovranno affrontare nel corso di quest'ultima stagione.

"Barry (Grant Gustin) crea un libro di mappe per guidare lui e Iris (Candice Patton) nel loro futuro al fine di tenerla al sicuro, ma i risultati non sono quelli che si aspettava e invece saranno costretti a rivivere lo stesso giorno più e più volte. Joe (Jesse L. Martin) ha una conversazione a cuore aperto con Cecile (Danielle Nicolet). Un nuovo villain viene introdotto al Team Flash e amici e nemici, vecchi e nuovi, iniziano ad abbattersi su Central City. Vanessa Parise ha diretto l'episodio da una storia di Eric Wallace e una sceneggiatura di Thomas Pound e Sarah Tarkoff".

Diverse star dell'Arrowverse torneranno per questa "Final Run" del nostro Velocista Scarlatto. È stato recentemente annunciato che Stephen Amell riprenderà il suo ruolo di Oliver Queen/Freccia Verde nel nono episodio della nuova stagione di The Flash. Oltre ad Amell, è stato recentemente annunciato che molti altri membri dell'Arrowverse riprenderanno i loro ruoli nel corso della stagione: il John Diggle di David Ramsey, il Wally West di Keiynan Lonsdale e il Bloodwork di Sendhil Ramamurthy faranno parte dei nuovi episodi. Si uniranno alle guest star già confermate anche Javicia Leslie nel ruolo di Ryan Wilder / Batwoman e Nicole Maines nel ruolo di Nia Nal / Dreamer.

La premiere della nona stagione di The Flash, l'ultima per lo show, andrà in onda sui canali di The CW l'8 febbraio prossimo; al momento non è stata ancora comunicata la data di messa in onda italiana. Avete già visto la prima foto di Amell e Gustin rispettivamente nei panni di Green Arrow e Flash?