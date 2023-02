The Flash 9: ecco le nuove immagini dal primo episodio che anticipano il debutto

The CW ha pubblicato in rete le nuove immagini ufficiale del primo episodio della nona e ultima stagione di The Flash, che chiuderà definitivamente l'arco narrativo dedicato al Velocista Scarlatto all'interno dell'Arrowverse. Con la fusione di Warner Bros. Discovery e l'arrivo del DC Universe, infatti, non ci sarà più separazione tra cinema e TV.

L'episodio che inaugurerà la nona stagione si intitolerà Wednesday Ever After, e presenterà ai fan di Flash un loop temporale in stile Ricomincio da capo, il cult con Bill Murray in cui il personaggio principale rimaneva condannato a rivivere lo stesso giorno all'infinito. Tuttavia, l'episodio sembra che spianerà la strada a uno dei nuovi grandi cattivi della stagione che i nostri eroi dovranno affrontare. Di seguito potete leggere la sinossi ufficiale dell'episodio.

"Barry (Grant Gustin) crea un'enorme mappa per guidare lui e Iris (Candice Patton) nel loro futuro al fine di tenerla al sicuro, ma i risultati non sono quelli che si aspettava, e invece sono costretti a rivivere lo stesso giorno più e più volte. Joe (Jesse L. Martin) ha una conversazione a cuore aperto con Cecile (Danielle Nicolet). Un nuovo cattivo viene introdotto al Team Flash e amici e nemici, vecchi e nuovi, iniziano ad arrivare a Central City. Vanessa Parise ha diretto l'episodio con la storia di Eric Wallace e la sceneggiatura di Thomas Pound e Sarah Tarkoff".

Stephen Amell, il cui ruolo di Oliver Queen/Freccia Verde ha dato il via all'universo interconnesso di supereroi di The CW un decennio fa (il cosiddetto Arrowverse), tornerà a interpretare il ruolo per un'ultima volta in questa nona e ultima stagione di The Flash. Amell apparirà nel nono episodio della stagione, quindi al fianco di John Diggle (David Ramsey), Wally West (Keiynan Lonsdale) e Bloodwork (Sendhil Ramamurthy), anche loro di ritorno nello show e nell'Arrowverse.

Il debutto di The Flash 9 è atteso l'8 febbraio prossimo su The CW. Di seguito potete visualizzare le nuove immagini ufficiali dell'episodio; se non l'avete ancora visto, vi rimandiamo al trailer ufficiale di The Flash 9.