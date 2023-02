The Flash 9, Stephen Amell sarebbe tornato 'solo per quella storyline di Green Arrow'

Tra pochi giorni andrà in onda su The CW il primo episodio della nona e ultima stagione di The Flash, che andrà a concludere le avventure dell'eroe interpretato da Grant Gustin. Come ben sapete, lo show riporterà sul piccolo schermo Freccia Verde/Oliver Queen, interpretato da Stephen Amell. Ma com'è nata l'idea?

Durante una nuova intervista con TV Line, lo showrunner di The Flash, Eric Wallace, ha parlato proprio del protagonista di Arrow, che riprenderà il ruolo in un prossimo episodio di The Flash insieme a David Ramsey e Keyinan Lonsdale, rispettivamente John Diggle e Wally West:

"È una risposta su due fronti. Ho chiamato Greg e gli ho detto: 'Ho un'idea folle. E se Oliver Queen tornasse...', e ho presentato la storia. Lui mi ha detto, 'Lo adoro, fammi chiamare Stephen.' Così ha chiamato Stephen, poi mi ha richiamato: "Stephen lo adora! Parlagli, proponigli l'idea". Quindi ho parlato al telefono con Stephen - e tutto questo è accaduto nell'arco di 18 ore, intendiamoci - e gli ho parlato di tutto. Ha detto: 'Lo adoro. Ma possiamo fare questa cosa in più...?'" Wallace ha continuato a spiegare come Amell volesse creare una trama più specifica. "'Facciamolo! È fantastico.' E la chiamata si è conclusa con [Amell che mi dice], 'Ci sto. Facciamo in modo che accada.' È successo tutto così in fretta".

Per salutarvi, vi lasciamo con le nuove immagini del primo episodio di The Flash 9, atteso l'8 febbraio su The CW.