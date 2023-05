The Flash 9, lo showrunner svela i finali alternativi: 'Servivano per la Stagione 10'

Sebbene la decisione di concludere The Flash con la Stagione 9 non sia arrivata come un fulmine a ciel sereno, è chiaro che il lavoro di uno showrunner deve tener conto di tutti i fattori in gioco prima di cominciare a dedicarsi a qualcosa nello specifico. Così, Eric Wallace, autore della serie, ha svelato l'esistenza di alcuni finali alternativi.

The Flash si è concluso con un classico lieto fine: Barry Allen (Grant Gustin) che racconta alla figlia appena nata - tramite una voce fuori campo - la storia di come è diventato Flash e che era giunto il momento di condividere il loro dono della velocità, creando così tre nuovi velocisti: Avery Ho, Max Mercury e Jess Chambers. Tutto questo è avvenuto dopo che Barry è riuscito a salvare la realtà dalla Forza di Velocità Negativa stringendo un'alleanza con Eddie Thawne/Cobalt Blue, creando una tregua tra i due per il bene comune.

Tuttavia, pare ci fossero altre idee su come sarebbe dovuto essere il finale di The Flash, sia per l'attuale showrunner, Eric Wallace, che per il precedente Todd Helbing. Parlando con Entertainment Weekly, Wallace ha spiegato di aver avuto un'idea su un ruolo più importante delle Forze Negative, ma di averla accantonata perché The Flash sarebbe continuato con una decima stagione.

"Avevo questo cuore pulsante della storia, ma poiché non ci sarebbe stata la decima stagione, non c'è stato il tempo di organizzarlo", ha detto Wallace. "Il finale che avevo in mente prevedeva il coinvolgimento delle Forze Negative. Non è stato realizzato come volevo, ma la storia delle Forze Negative sarebbe stata molto, molto più grande".

Nel finale abbiamo comunque assistito a uno storico ritorno in The Flash.

Mentre Wallace è riuscito ad avvicinarsi almeno in parte al suo finale, Helbing aveva avuto idee molto diverse durante il suo periodo di showrunner nelle stagioni 2-5.

"Ho sempre pensato che sarebbe finita con il giornale: 'Flash scompare durante la crisi'", ha detto Helbing. "Ovviamente, una volta che Crisi è avvenuta, non è stato più possibile farlo. E ho avuto un'idea simile a quella di Barry che diventa il fulmine che lo ha colpito, dove viene spedito nel futuro e l'unico modo per proteggerlo da Reverse-Flash è quello di creare se stesso. Ho pensato che sarebbe stato un bel finale".