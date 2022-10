The Flash 9, la star di Batwoman Javicia Leslie è nel cast della serie: sarà Red Death?

La star di Batwoman Javicia Leslie si unirà al cast di The Flash per gli episodi della nona e ultima stagione della serie targata The CW. Secondo quanto riportato da Entertainment Weekly, i dettagli sul ruolo di Leslie e sul numero di episodi in cui apparirà non sono ancora stati resi noti. Leslie era già apparsa in The Flash nei panni di Batwoman.

Come detto, Leslie era già apparsa in The Flash nei panni di Ryan Wilder/Batwoman durante l'evento in cinque parti "Armageddon" che ha dato il via alla stagione 8, anche se in quell'occasione il personaggio si trovava in una sorta di realtà alternativa creata da Eobard Thawne/Reverse Flash come una sorta di Reverse Flashpoint per rubare la vita di Barry Allen/The Flash e cancellarlo del tutto dalla realtà.

L'ingresso di Leslie nel cast di The Flash - e soprattutto il fatto che i dettagli sul personaggio non siano stati resi noti in questo momento - probabilmente farà nascere alcune speculazioni sul fatto che la stagione finale della serie potrebbe finalmente vedere l'arrivo di Red Death. Introdotta per la prima volta nei fumetti nell'evento Dark Nights: Metal dello scrittore Scott Snyder e dell'artista Greg Capullo, lo show ha nominato Red Death alcune volte nelle ultime stagioni. In particolare, Red Death è stata confermata ad un certo punto della storia di The Flash durante l'episodio "Memorabilia" della quinta stagione, quando una registrazione nel Flash Museum del futuro menziona che il cattivo Cicada era più letale di Red Death.

L'apparizione di Leslie in The Flash nella stagione 9 segnerà il suo ritorno nell'Arrowverse dopo la cancellazione di Batwoman al termine di tre stagioni - e la sua seconda nella serie - avvenuta quest'anno. In un'intervista rilasciata dopo la cancellazione della serie, Leslie ha dichiarato di essere "sempre pronta" a tornare nell'Arrowverse.

"Se i miei impegni lo permetteranno, sarò sempre pronta a tornare a Gotham", ha spiegato Leslie. "Voglio dire, Batwoman è una parte di me a questo punto. È una parte del mio corpo. Credo che la cosa più sorprendente sia che è un personaggio che abbiamo creato noi. Non è qualcosa in cui devo recitare, è qualcosa che abbiamo creato con il nostro spirito e la nostra anima".

Subito dopo la cancellazione, i fan avevano affittato un cartellone per salvare Batwoman, ricevendo anche il sostegno della stessa Leslie.