The Flash 9: Stephen Amell si congratula con la troupe della serie per l'ultima stagione!

Tra poco tempo i fan dovranno dire definitivamente addio a The Flash, la serie basata sull'omonimo supereroe DC che si concluderà presto con la nona e ultima stagione. In occasione della fine delle riprese, terminate da poco a Vancouver, la star dell'Arrowverse Stephen Amell ha voluto elogiare pubblicamente la troupe dello show.

L'attore, che tornerà a vestire i panni di Oliver Queen/Freccia Verde nel nono episodio di The Flash 9, ha condiviso una tenera foto su Twitter insieme alla star della serie Grant Gustin, che mostra i due attori abbracciati mentre indossano i loro costumi da supereroi. La foto è accompagnata da un messaggio che recita: "9 solid years. Well done, Team Flash!!" Vi lasciamo il post originale in calce alla notizia.

Per chi non lo sapesse, la messa in onda della nona stagione di The Flash è ripartita su The CW poche settimane fa e l'episodio finale dovrebbe debuttare mercoledì 24 maggio. Recentemente, l'interprete di Catlin ha parlato del suo personaggio:

"Penso che alla fine dell'ottava stagione, [lo showrunner] Eric [Wallace] stesse già lavorando a questa idea. A quel punto aveva due grandi idee in mente. Quindi, quando stavamo concludendo la stagione 8, sapevo che sarei tornato nella stagione 9 con un personaggio diverso. Sapevo che non sarei stata Caitlin e, ovviamente, nemmeno Frost".

Rimanete sintonizzati per non perdervi i prossimi aggiornamenti!