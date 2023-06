The Flash 9: Stephen Amell svela un easter egg che vi è sicuramente sfuggito

La stagione finale di The Flash è stata riempita non solo di riferimenti a tutte le precedenti stagioni della serie che ha visto Grant Gustin protagonista nei panni del Velocista Scarlatto, ma anche più in generale all'Arrowverse, che si è concluso narrativamente con la fine della storia di Barry Allen, data la cancellazione di tutte le altre.

La star di Arrow Stephen Amell, parlando con ComicBook.com all'anteprima di Spider-Man: Across the Spider-Verse della Sony Animation, ha rivelato che nella stagione conclusiva di The Flash è presente un easter egg che i fan non hanno colto e ha a che fare con le musiche del finale.

"Penso che sia molto bello e che sia andata bene", ha detto Amell a proposito di come si è concluso The Flash, il cui finale di serie funge anche da finale per l'Arrowverse nel suo complesso. "Ero lì per Blake Neely e le sue musiche nell'ultimo episodio di The Flash. L'ultimo brano che ha realizzato si chiamava '641' perché è il numero di episodi per cui ha composto le musiche nell'Arrowverse. Quindi, penso che 641 episodi di qualsiasi cosa siano abbastanza buoni".

E Amell ha ragione. Se si contano tutti gli episodi di Arrow, The Flash, Supergirl, DC's Legends of Tomorrow e Batwoman - gli show originali e principali dell'Arrowverse - il loro totale è di 641 episodi. Neely è stato il compositore di ciascuno di questi show. Tecnicamente, Black Lightning si è unito all'Arrowverse solo dopo "Crisis on Infinite Earths", e le musiche per quell'evento sono state composte da Kurt Farquhar.

Nonostante The Flash fosse l'ultima serie di questo universo ancora in onda, lo showrunner Eric Wallace aveva dichiarato che il finale non avrebbe smantellato l'Arrowverse, tenendo quindi la porta aperta a ulteriori storie, che però difficilmente potranno mai vedere la luce.

Questo perché è alle porte il nuovo DC Universe di James Gunn, le cui storie saranno raccontate sia al cinema con i grandi blockbuster che sul piccolo schermo con le serie Max.