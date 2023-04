The Flash 9: svelate le richieste di Stephen Amell per tornare nei panni di Green Arrow

L'atteso ritorno di Stephen Amell nei panni di Green Arrow concretizzatosi ufficialmente nel corso della Stagione 9 di The Flash, l'ultima per la serie con Grant Gustin che di fatto ha chiuso l'arco narrativo del suo personaggio e tirato le fila del discorso iniziato con l'inizio dell'Arrowverse. Amell ha però voluto delle precise rassicurazioni.

Nel corso di un'intervista concessa a TVLine, Amell ha raccontato alcune delle richieste fatte al produttore e showrunner Eric Wallace per il suo ritorno nei panni del supereroe della DC. "Ho detto a Eric che volevo che Oliver dicesse qualcosa di significativo", ha detto Amell, "qualcosa che movimentasse la storia". E questo si concretizza nel momento in cui Oliver/Spectre rivela a Barry che è stato creato un nuovo multiverso alla fine di Crisi sulle Terre Infinite.

Amell ha poi ricordato: "Sono stato molto preciso nel chiedere di voler indossare il costume di [Green Arrow], nonostante avessi i poteri di Spectre".

L'ultima volta che è stato visto nei panni del potente Spectre, Amell indossava un mantello scuro in stile Obi-Wan Kenobi. "L'idea originale era che Barry si presentasse su Lian Yu e io fossi vestito come Spectre. Ma non era quello che avevo in mente". Amell ha poi raccontato che quando ha condiviso con lo showrunner di Flash il suo desiderio di rinunciare al look di Spectre, Wallace ha risposto: 'Vuoi essere solo Arrow?'. E io: 'Sì'. E lui: 'Oh. Ok'. Questa era una delle richieste".

Anche la scena finale dell'episodio rientra perfettamente nella lista dei desideri di Amell.

"Avevo accennato al fatto che mi piaceva molto una scena alla fine di uno dei nostri crossover in cui Oliver e Barry si fanno una birra", ha detto Amell. Subito dopo si è trovato a leggere la sceneggiatura di questo episodio, che si conclude con l'arciere e il velocista che si entrano in un bar.

"E molti dei dialoghi che gli dico lì - 'Stai ancora dando speranza alla gente? E la frase sull''angelo custode' - gliela dico anche nel pilot di The Flash", ha osservato Amell. "È un modo davvero, davvero bello di concludere l'episodio".