The Flash 9: The Cw pubblica su twitter delle nostalgiche foto dietro le quinte

La serie tv The Flash si è conclusa dopo nove stagioni in cui ha portato sul piccolo schermo l’Arrowverse e l’eroe DC dalla tuta rossa. Per festeggiare la fine della saga, l’emittente statunitense The CW ha pubblicato una serie di foto dietro le quinte che ritraggono i protagonisti dell’acclamato show televisivo.

Abbiamo riportato le parole di Kevin Smith a proposito della fine di The Flash, la serie tv che ha conquistato il pubblico diventando il punto di riferimento principale di quell’Arrowverse che ha aiutato a costruire nelle menti degli spettatori il concetto di multiverso.

In un post su Twitter atto a ringraziare il team dietro l’adattamento seriale, The Cw ha pubblicato delle foto che ritraggono il cast in alcuni momenti divertenti e particolari sul set e che faranno scendere più di una lacrimuccia a tutti quei fan che hanno seguito per anni le vicende dell'eroe.

Kevin Smith ha recentemente parlato della serie cui ha partecipato, salutandola con affetto: “Ora viviamo in un mondo in cui multiverso è un termine cinematografico e vedremo, da quello che ho capito, nel nuovo film di Flash, alcune cose incredibili che c’entrano con film che non sono mai esistiti e a cui si farà riferimento mentre Flash corre attraverso il tempo. Non dimenticherò mai di aver visto Flash correre vedendo un lampo del museo di Flash. Per me è stato sconvolgente. Non dimenticherò mai Tom Cavanagh nel ruolo di Eobard Thawn, seduto nella sua cella, che gli dice: ‘Allora corri, Barry. Corri”.

Vi lasciamo, in calce all’articolo, le foto pubblicate sul profilo social del canale televisivo e vi riportiamo le idee dello showrunner di Flash a proposito di possibili crossover nell’Arrowverse.