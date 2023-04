The Flash 9, il trailer del nono episodio anticipa il ritorno di un celebre personaggio

Il canale YouTube di TVLine ha appena pubblicato il trailer ufficiale dell'episodio 9x09 di The Flash, che vede il ritorno di Oliver Queen (Stephen Amell) nonostante molti spettatori credessero che fosse morto in maniera definitiva.

Ricordiamo infatti come il personaggio fosse apparentemente deceduto nel crossover Crisi sulle Terre Infinite, durante il quale i Demoni Ombra lo hanno spedito in un purgatorio molto simile all'isola deserta di Lian Yu. Ed è proprio in quest'ultimo luogo che ha incontrato Jim Corrigan (Stephen Lobo), il quale ha scelto Oliver come degno erede per accogliere l'entità cosmica conosciuta sotto il nome di Spettro. Oliver conserverà la conoscenza e i poteri di un tempo? A giudicare dalla clip, la prima è assicurata, ma non possiamo stabilire con certezza la permanenza delle sue capacità passate. A proposito, sapevate qual è stata la reazione dei fan di Supergirl a Crisi sulle Terre Infinite?

Nei panni di SPettro, Oliver ha inseguito intrapreso diverse missioni, tra le quali spiccano la nuova nascita del multiverso e le numerose modifiche al flusso temporale – sulla scia del finale di Arrow. Gli archi narrativi del franchise sono sempre più legati tra loro. Quali altre azioni intraprenderà il celebre personaggio nel prossimo episodio?

L'episodio in questione di The Flash, il nono, è atteso per il 26 aprile 2023. La conclusione del percorso di Barry Allen, Iris West-Allen e gli altri personaggio si fa sempre più vicina, ma gli appassionati della saga possono dormire sonni tranquilli: lo showrunner di The Flash ha ancitipato che "i fan avranno il loro lieto fine".