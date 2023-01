The Flash 9, nel trailer il futuro è già scritto: l'ultima corsa di Barry Allen!

Il Barry Allen di The CW ha corso per nove anni, mettendo a segno la più longeva serie dell'ArrowVerse: ma ormai siamo arrivati al traguardo. "Nove anni. Incalcolabili alleati, villain affrontati e vite salvate. Ora, l'ultima occasione per realizzare l'impossibile": recita così il trailer della nona e ultima stagione di The Flash.

Nella scorsa (e ormai penultima) stagione di The Flash abbiamo assistito allo scontro epocale di Barry Allen con Reverse Flash. Senza troppi spoiler, questo gli ha permesso di vincere persino la barriera del tempo e dare uno sguardo al suo futuro. Ora che la nona stagione della serie The CW è in arrivo e una sola, grande trama rimane da affrontare nell’arco narrativo di Barry, il trailer appena reso pubblico ci anticipa infatti il contenuto dei 13 episodi in arrivo per il finale, che costituirà la stagione più breve dell’intero show.

Questi episodi si svolgeranno, temporalmente, a partire da una settimana dopo della conclusione della precedente stagione. E l’ultima grande trama da affrontare è la gravidanza di Iris che darà alla luce la prima progenie di Barry, Nora West-Allen. Non a caso, Barry anticipa a Iris che rimarrà incinta fra pochi mesi, ma questa gravidanza è ammantata da un alone di pericolo e morte che il velocista vuole evitare a tutti i costi. Nel trailer, Iris insiste con Barry di non voler conoscere il proprio futuro per non soffrirne anzitempo, ma lui vuole rimediare a tutti i costi costruendo una macchina del tempo.

Ovviamente, la conclusione di The Flash rappresenta un evento epocale per l’ArrowVerse. Se il Green Arrow di Stephen Amell è stato il personaggio che l’ha lanciato, più di dieci anni fa, Grant Gustin è stato colui che ne ha preso il testimone e ha continuato la maratona. Ora l’intero universo intero sembra arrivato al capolinea – anche se ci sono notizie discordanti ma incoraggianti su ArrowVerse – e questa è l’occasione perfetta per richiamare a raccolta tutti i vecchi volti. La partecipazione più attesa, ormai ufficiale, è ovviamente quella di Stephen Amell nei panni di Green Arrown, che ha chiesto e ottenuto un cameo per concludere ciò che per primo aveva iniziato.

Voi siete spettatori di vecchia data di The Flash? Cosa vi aspettate dalla sua conclusione? Ditecelo nei commenti!