The Flash 9: la nuova trama svela il ritorno di un team di villain storico della DC

Dopo quasi un decennio, Grant Gustin vestirà i panni di Barry Allen per l'ultima volta nella stagione 9 di The Flash, che porrà fine all'amato drama dell'Arrowverse. Dal debutto nel 2014, The Flash è stata una delle serie di maggior successo di The CW e adesso sembra che il team sarà costretto ad affrontare ancora uno storico villain dello show.

Dopo l'annuncio della data d'uscita di The Flash 9 è arrivata, infatti, anche la sinossi ufficiale che racconterà l'ultimo arco narrativo della serie e la sua conclusione definitiva. La potete leggere di seguito:

Dopo aver sconfitto Reverse Flash una volta per tutte, la nona stagione di THE FLASH riprende una settimana dopo la loro epica battaglia, e Barry Allen (Grant Gustin) e Iris West-Allen (Candice Patton) si riavvicinano e tornano più uniti che mai. Ma quando un gruppo letale di Rogues scende a Central City guidato da una nuova potente minaccia, The Flash e la sua squadra - Caitlin Snow (Danielle Panabaker), la meta-empatica Cecile Horton (Danielle Nicolet), la meta Allegra Garcia (Kayla Compton), il brillante tecnico Chester P. Runk (Brandon McKnight) e il ladro di criogenia riformato Mark Blaine (Jon Cor) - devono ancora una volta sfidare le probabilità impossibili per salvare la situazione. Ma mentre i Rogues vengono sconfitti, un nuovo, letale avversario si erge a sfidare l'eredità eroica di Barry Allen. E nella loro più grande battaglia, Barry e il Team Flash saranno spinti al limite per salvare Central City un'ultima volta.

Il primo arco narrativo seguirà quindi Flash contro i Rogues, il che ha senso con l'annuncio del casting di Richard Harmon per il ruolo di Captain Boomerang. Questa sarà la prima stagione da molto tempo a questa parte in cui ci sarà un team-up tra i Rogues, dato che i vari membri si sono avvicendati negli ultimi anni.

Anche se la sinossi non lo dice apertamente, la "nuova potente minaccia" dovrebbe essere la versione dell'Arrowverse della Morte Rossa, che sarà interpretata dalla star di Batwoman Javicia Leslie.

La nona e ultima stagione di The Flash esordirà su The CW l'8 febbraio 2023.