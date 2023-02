The Flash 9: tre volti noti della serie torneranno per l'ultima stagione!

Oltre al già confermato ritorno di Stephen Amell nei panni di Green Arrow, la nona e ultima stagione di The Flash ospiterà molti volti familiari ai fan dello show, come Rick Cosnett, Matt Letscher e Jessica Parker Kennedy.

Come riportato da Deadline, Rick Cosnett riprenderà il ruolo del detective del CCPD Eddie Thawne, visto più volte nelle stagioni 1, 2, 3 e 8: "Siamo così entusiasti che Rick si unisca a noi ancora una volta mentre mettiamo insieme il nostro ultimo lotto di episodi emozionanti ed elettrizzanti", ha dichiarato il produttore esecutivo Eric Wallace. "È particolarmente meraviglioso dato che Rick è stato parte integrante della stagione inaugurale dello spettacolo. Quindi vederlo tornare per aiutarci a concludere il nostro spettacolo è stato più che un privilegio. È stato un gioco da ragazzi".

Per quanto riguarda invece Jessica Parker Kennedy, l'attrice ha debuttato nell'Arrowverse nel crossover Crisis on Earth-X e in totale ha preso parte a 33 episodi di The Flash: “The Flash è sempre stato uno spettacolo sull'importanza della famiglia. Quindi riavere l'incredibile Jessica Parker Kennedy come Nora West-Allen/XS era un obiettivo fin dall'inizio", ha detto Wallace. “Come figlia di Barry e Iris, Jessica ha già lasciato un segno indimenticabile nella storia del nostro show".

Infine Matt Letscher, che ha recitato in più versioni diverse di Eobard Thawne e Reverse-Flash, apparendo nelle stagioni 1, 2, 3, 7 e 8: "Il ritorno dell'incredibilmente gentile e talentuoso Matt Letscher per la nostra ultima stagione è stato qualcosa a cui non abbiamo potuto resistere", ha detto Wallace. “Quindi, abbiamo creato una storia molto speciale per lui, una storia che eravamo entusiasti di raccontare da un po', ma fino ad ora non potevamo. Il risultato è un episodio selvaggio e agrodolce che speriamo che i fan, vecchi e nuovi, adoreranno".

Per salutarvi, vi lasciamo con le nuove immagini del primo episodio di The Flash 9.