The Flash 9: 'Gli stivali d'oro' di Barry Allen nel nuovo poster della stagione finale

Il debutto della nona e ultima stagione di The Flash è fissato per il prossimo 8 febbraio sulle reti di The CW, ma intanto il network sta intensificando la campagna promozionale attorno allo show dove vedremo per l'ultima volta Grant Gustin nei panni del Velocista Scarlatto. Proprio sulla sua "ultima corsa" fa leva la tagline del nuovo poster.

Il network ha condiviso il nuovo poster che mostra gli iconici stivali dorati di Flash, molto fedeli alla controparte cartacea a fumetti, pervasi di elettricità mentre poggiano su quelle che presumibilmente sono le strade di Central City.

Barry Allen ha finalmente ottenuto i suoi stivali d'oro nella Stagione 8 della serie, nell'ambito di "Armageddon, Parte 5". Gli stivali sono stati creati da Chester P. Runk (Brandon McKnight) per consentire il reindirizzamento di diversi tipi di energia, permettendo a Barry di sconfiggere Despero. Gli stivali d'oro sono stati attesi a lungo dai fan della serie, così come dallo stesso Gustin, che dichiarava da tempo di volere che il personaggio li indossasse come parte del costume prima della conclusione definitiva della serie.

Lo scorso agosto, The CW ha annunciato che The Flash si sarebbe conclusa con la Stagione 9, composta da un numero ridotto di 13 episodi. All'epoca, Eric Wallace, showrunner di The Flash, si è meravigliato della lunga durata della serie e ha ringraziato le persone che l'hanno resa possibile.

"Nove stagioni! Nove anni in cui abbiamo salvato Central City, accompagnando il pubblico in un viaggio emotivo pieno di cuore, umorismo e spettacolo", ha dichiarato. "Tante persone straordinarie hanno contribuito con il loro talento, il loro tempo e il loro amore per dare vita a questo meraviglioso spettacolo ogni settimana... Voglio ringraziare il nostro fenomenale cast, gli scrittori, i produttori e la troupe che nel corso degli anni hanno contribuito a rendere The Flash un'esperienza così indimenticabile per il pubblico di tutto il mondo".

Non ci resta che immergerci in questa stagione finale che si prospetta davvero entusiasmante. L'appuntamento, come anticipato, è per l'8 febbraio prossimo. Su queste pagine potete recuperare il trailer di The Flash 9.