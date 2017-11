The Flash: anche Kendrick Sampson entra nel cast della quarta stagione

, l'attore famoso per il suo ruolo in How To Get Away with Murder , è ufficialmente entrato a far parte del cast della quarta stagione della serie tv basata sui fumetti DC Comics, The Flash

Sampson dovrebbe debuttare nel mid season finale della prossima settimana, come un personaggio regular, ovvero Dominic Lanse, anche noto come Brainstorm, un agente che ha la capacità di leggere nella mente di altre persone, anche contro il suo volere.

L'episodio vedrà anche il ritorno di Katee Sackhoff come Amunet, con il Pensatore che intrappolerà Barry in una prigione durante una prova di velocità.

Per il resto, il cast resta confermato per la maggiore: Grant Gustin interpreterà Barry Allen / Flash, Candice Patton sarà Iris West, Danielle Panabaker vestirà i panni di Caitlin Snow/Killer Frost, Carlos Valdes sarà Cisco Ramon/Vibe, Tom Cavanagh sarà Harrison Wells, Jesse L. Martin darà il volto al Detective Joe West, mentre Kaiynan Lonsdale sarà Wally West/Kid Flash.

Il midseason finale andrà in onda martedì su The CW, mentre in Italia la messa in onda è affidata a Premium Action, il canale del pacchetto Mediaset Premium, che trasmetterà la quarta stagione a partire dal prossimo 6 Febbraio 2018, in anteprima per il nostro paese.